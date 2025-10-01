Bedrijvengids
Illumio
Illumio Software Engineering Manager Salarissen in San Francisco Bay Area

De gemiddelde Software Engineering Manager totale vergoeding in San Francisco Bay Area bij Illumio varieert van $213K tot $309K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Illumio's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$242K - $281K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$213K$242K$281K$309K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Illumio zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineering Manager at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $309,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Software Engineering Manager role in San Francisco Bay Area is $213,200.

