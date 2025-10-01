Bedrijvengids
Illumio
Illumio Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Illumio bedraagt in totaal $203K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Illumio's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Totaal per jaar
$203K
Niveau
L2
Basissalaris
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonus
$15K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Illumio?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Illumio zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Illumio in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $283,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Illumio voor de Software Engineer functie in San Francisco Bay Area is $210,000.

Andere Bronnen