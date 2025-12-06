Bedrijvengids
Illumina
Illumina Programma Manager Salarissen

Het mediane Programma Manager vergoedinspakket in United States bij Illumina bedraagt in totaal $205K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Illumina's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Illumina
Program Manager
San Diego, CA
Totaal per jaar
$205K
Niveau
P1
Basissalaris
$140K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$25K
Jaren bij bedrijf
6 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Illumina?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Illumina zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programma Manager bij Illumina in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $295,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Illumina voor de Programma Manager functie in United States is $205,000.

Andere Bronnen

