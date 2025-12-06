IHS Markit Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in United States bij IHS Markit bedraagt in totaal $235K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor IHS Markit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Mediaan Pakket IHS Markit Software Engineering Principal New York, NY Totaal per jaar $235K Niveau L7 Basissalaris $185K Stock (/yr) $35K Bonus $15K Jaren bij bedrijf 18 Jaren Jaren ervaring 25 Jaren

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij IHS Markit ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.