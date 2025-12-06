Software Engineer vergoeding in United States bij IHS Markit varieert van $99.2K per year voor Software Engineer tot $136K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $135K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor IHS Markit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
