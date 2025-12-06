Bedrijvengids
De gemiddelde Recruiter totale vergoeding in United States bij iHerb varieert van $104K tot $148K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor iHerb's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij iHerb in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $147,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij iHerb voor de Recruiter functie in United States is $103,750.

