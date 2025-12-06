Bedrijvengids
iHerb
iHerb Product Manager Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor iHerb's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$52K - $61.6K
China
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$45.8K$52K$61.6K$65K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij iHerb?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij iHerb in China ligt op een jaarlijkse totale beloning van CN¥463,549. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij iHerb voor de Product Manager functie in China is CN¥326,500.

