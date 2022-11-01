ICONMA Salarissen

ICONMA's salaris varieert van $80,621 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager aan de onderkant tot $157,080 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ICONMA . Laatst bijgewerkt: 10/17/2025