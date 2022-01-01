iCIMS Salarissen

Bedrijvengids
iCIMS's salaris varieert van $79,600 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $178,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant.

Software Engineer
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack Software Engineer

Product Designer
Median $110K
Software Engineering Manager
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$102K
Product Manager
$130K
Recruiter
$79.6K
Technisch Programma Manager
$153K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij iCIMS is Software Engineer at the Principal Software Engineer level met een jaarlijkse totale beloning van $178,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij iCIMS is $124,950.

Andere Bronnen