Icertis
Icertis Programma Manager Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Icertis's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$30.4K - $35.9K
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$28.4K$30.4K$35.9K$39.6K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Icertis zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programma Manager bij Icertis in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,465,615. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Icertis voor de Programma Manager functie in India is ₹2,488,134.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.