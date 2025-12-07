Bedrijvengids
Human Interest
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

Human Interest Data Scientist Salarissen

De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in United States bij Human Interest varieert van $115K tot $167K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Human Interest's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/7/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$130K - $151K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$115K$130K$151K$167K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 2 meer Data Scientist inzendingens bij Human Interest nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Human Interest zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Human Interest in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $166,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Human Interest voor de Data Scientist functie in United States is $114,800.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Human Interest

Gerelateerde Bedrijven

  • Farmers Insurance
  • Guardian Life
  • Susquehanna International Group
  • New York Life Insurance
  • Figure
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.