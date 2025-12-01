Bedrijvengids
Houghton Mifflin Harcourt
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • UX Researcher

  • Alle UX Researcher Salarissen

Houghton Mifflin Harcourt UX Researcher Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Houghton Mifflin Harcourt's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$52.6K - $61.9K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 1 meer UX Researcher inzendingen bij Houghton Mifflin Harcourt nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Houghton Mifflin Harcourt?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde UX Researcher aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een UX Researcher bij Houghton Mifflin Harcourt in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$94,632. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Houghton Mifflin Harcourt voor de UX Researcher functie in Canada is CA$67,941.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Houghton Mifflin Harcourt

Gerelateerde Bedrijven

  • Tesla
  • LinkedIn
  • Square
  • Lyft
  • Apple
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/houghton-mifflin-harcourt/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.