Hitachi Solutions Salarissen

Hitachi Solutions's salaris varieert van $21,302 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $165,825 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hitachi Solutions. Laatst bijgewerkt: 11/21/2025

Solution Architect
Median $155K
Software Engineer
Median $146K
Business Analist
$44K

Klantenservice
$21.3K
Data Scientist
$154K
Management Consultant
$113K
Product Manager
$166K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hitachi Solutions is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $165,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hitachi Solutions is $145,600.

