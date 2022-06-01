HireVue Salarissen

Bedrijvengids
HireVue's salaris varieert van $57,710 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $175,120 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van HireVue. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Data Scientist
$160K
Marketing Operations
$90.5K
Sales
$57.7K

Software Engineer
$175K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij HireVue is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $175,120. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij HireVue is $125,373.

