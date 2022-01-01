Hiretual Salarissen

Bedrijvengids
Hiretual's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in China aan de onderkant tot $129,350 voor een Product Designer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hiretual. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Business Development
$114K
Product Designer
$129K
Product Manager
$111K

Software Engineer
$50.3K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hiretual is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $129,350. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hiretual is $112,434.

