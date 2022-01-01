Hiretual Salarissen

Hiretual's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in China aan de onderkant tot $129,350 voor een Product Designer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hiretual . Laatst bijgewerkt: 9/5/2025