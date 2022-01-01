Bedrijvengids
Hired Salarissen

Hired's salaris varieert van $115,575 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $447,750 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hired. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Marketing
Median $139K
Software Engineer
Median $170K
Data Analist
$116K

Data Science Manager
$201K
Data Scientist
$172K
Product Manager
$448K
Sales
$149K
Software Engineering Manager
$201K
Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Vidutinė metinė bendra kompensacija Hired yra $171,240.

