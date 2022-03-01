Hipcamp Salarissen

Bedrijvengids
Hipcamp's salaris varieert van $168,504 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $907,515 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hipcamp. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Software Engineer
Median $170K
Business Analist
$177K
Data Scientist
$175K

Human Resources
$366K
Product Designer
$169K
Product Manager
$212K
Software Engineering Manager
$908K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hipcamp is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $907,515. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hipcamp is $176,880.

