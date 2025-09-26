Bedrijvengids
HiMama
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

HiMama Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij HiMama bedraagt in totaal CA$145K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HiMama's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$145K
Niveau
Senior Software Engineer
Basissalaris
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij HiMama?

CA$226K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.4K+ (soms CA$424K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij HiMama in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$168,899. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij HiMama voor de Software Engineer functie in Canada is CA$145,481.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor HiMama

Gerelateerde Bedrijven

  • Stripe
  • Lyft
  • Snap
  • Databricks
  • Microsoft
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen