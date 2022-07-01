HG Insights Salarissen

HG Insights's salaris varieert van $99,500 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $231,150 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van HG Insights . Laatst bijgewerkt: 9/11/2025