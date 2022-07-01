Bedrijvengids
HG Insights
HG Insights Salarissen

HG Insights's salaris varieert van $99,500 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $231,150 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van HG Insights. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $134K
Product Designer
$99.5K
Product Manager
$181K

Software Engineering Manager
$231K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij HG Insights is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $231,150. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij HG Insights is $157,650.

