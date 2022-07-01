Bedrijvengids
Heyday
Heyday Salarissen

Heyday's salaris varieert van $56,511 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $201,000 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Heyday. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Business Operations
$136K
Business Analist
$197K
Data Scientist
$56.5K

Product Manager
$184K
Recruiter
$191K
Software Engineer
$201K
Veelgestelde vragen

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Heyday er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $201,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Heyday er $187,275.

Andere Bronnen