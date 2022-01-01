Hexaware Technologies Salarissen

Bedrijvengids
Hexaware Technologies's salaris varieert van $3,616 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $273,625 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hexaware Technologies. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $7.2K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Solution Architect
Median $122K
Accountant
$3.6K

Business Operations
$5.3K
Business Analist
$7.3K
Customer Service
$5.4K
Data Analist
$21.8K
Data Scientist
$10.1K
Financieel Analist
$15.6K
Informatietechnoloog (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Product Manager
$98.5K
Project Manager
$121K
Software Engineering Manager
$31.3K
Technisch Programma Manager
$274K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hexaware Technologies is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $273,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hexaware Technologies is $15,635.

