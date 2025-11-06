Bedrijvengids
HERE Technologies
HERE Technologies Software Engineer Salarissen in Mumbai Metropolitan Region

Software Engineer vergoeding in Mumbai Metropolitan Region bij HERE Technologies varieert van ₹3.67M per year voor L5 tot ₹5.76M per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mumbai Metropolitan Region bedraagt in totaal ₹2.48M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HERE Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L5
Software Engineer I(Instapniveau)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij HERE Technologies?

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,755,722. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij HERE Technologies voor de Software Engineer functie in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,131,084.

