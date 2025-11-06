Software Engineer vergoeding in Mumbai Metropolitan Region bij HERE Technologies varieert van ₹3.67M per year voor L5 tot ₹5.76M per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mumbai Metropolitan Region bedraagt in totaal ₹2.48M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HERE Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
