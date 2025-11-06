Bedrijvengids
HERE Technologies
Software Engineer vergoeding in Krakow Metropolitan Area bij HERE Technologies bedraagt PLN 165K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in Krakow Metropolitan Area bedraagt in totaal PLN 201K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HERE Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L5
Software Engineer I(Instapniveau)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Wat zijn de carrièreniveaus bij HERE Technologies?

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 323,736. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij HERE Technologies voor de Software Engineer functie in Krakow Metropolitan Area is PLN 185,964.

