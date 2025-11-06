Software Engineer vergoeding in Greater Chicago Area bij HERE Technologies varieert van $109K per year voor L6 tot $188K per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Chicago Area bedraagt in totaal $120K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HERE Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
