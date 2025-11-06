Data Scientist vergoeding in Mumbai Metropolitan Region bij HERE Technologies varieert van ₹3.91M per year voor L5 tot ₹1.65M per year voor L7. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mumbai Metropolitan Region bedraagt in totaal ₹2.25M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HERE Technologies's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
