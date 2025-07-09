Herbalife Salarissen

Bedrijvengids
Herbalife's salaris varieert van $17,966 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $240,790 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Herbalife. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $140K

Full-Stack Software Engineer

Data Analist
$18K
Product Designer
$129K

Product Manager
$241K
Software Engineering Manager
$169K
Solution Architect
$92.3K
Technisch Programma Manager
$168K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Herbalife is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $240,790. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Herbalife is $140,000.

