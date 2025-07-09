Hepsiburada Salarissen

Hepsiburada's salaris varieert van $21,561 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $71,935 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hepsiburada . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025