Henry Ford Health System Salarissen

Henry Ford Health System's salaris varieert van $94,554 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $169,150 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Henry Ford Health System. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Software Engineer
Median $100K
Data Scientist
$94.6K
Programma Manager
$169K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Henry Ford Health System is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $169,150. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Henry Ford Health System is $100,000.

