Helsing
Helsing Product Manager Salarissen

De gemiddelde Product Manager totale vergoeding in United Kingdom bij Helsing varieert van £146K tot £205K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Helsing's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

£158K - £184K
United Kingdom
£146K£158K£184K£205K
£121K

Word Betaald, Niet Belazerd

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Helsing zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Helsing in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £204,572. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Helsing voor de Product Manager functie in United Kingdom is £146,123.

