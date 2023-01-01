Bedrijvengids
Helsing
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Helsing Salarissen

Helsing's salaris varieert van $166,892 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Germany aan de onderkant tot $254,285 voor een Programma Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Helsing. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $167K
Product Manager
$225K
Programma Manager
$254K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Helsing zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Helsing is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $254,285. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Helsing is $225,362.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Helsing

Gerelateerde Bedrijven

  • Netflix
  • Uber
  • Square
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen