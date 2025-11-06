Bedrijvengids
Headway.co Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Headway.co bedraagt in totaal $260K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Headway.co's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$260K
Niveau
Senior
Basissalaris
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Headway.co?
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Headway.co zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Headway.co in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $351,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Headway.co voor de Software Engineer functie in San Francisco Bay Area is $260,480.

Andere Bronnen