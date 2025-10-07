Bedrijvengids
HDFC
HDFC Data Engineer Salarissen in Mumbai Metropolitan Region

Het mediane Data Engineer vergoedinspakket in Mumbai Metropolitan Region bij HDFC bedraagt in totaal ₹1.61M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor HDFC's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Mediaan Pakket
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Totaal per jaar
₹1.61M
Niveau
E3
Basissalaris
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
0 Jaren
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Engineer bij HDFC in Mumbai Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹1,637,827. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij HDFC voor de Data Engineer functie in Mumbai Metropolitan Region is ₹1,609,140.

