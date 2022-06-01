Hays Salarissen

Bedrijvengids
Hays
Hays's salaris varieert van $12,902 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Canada aan de onderkant tot $163,439 voor een Software Engineering Manager in Mexico aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Hays. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025

$160K

Sales
Median $118K
Administratief Assistent
$35.4K
Data Scientist
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Grafisch Designer
$59.3K
Human Resources
$62.7K
Project Manager
$56.2K
Recruiter
$12.9K
Software Engineer
$42.6K
Software Engineering Manager
$163K
Solution Architect
$95.9K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hays is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $163,439. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hays is $60,967.

