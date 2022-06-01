Bedrijvengids
Havas
Havas Salarissen

Havas's salaris varieert van $4,975 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Turkey aan de onderkant tot $129,350 voor een Marketing Operations in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Havas. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025

$160K

Product Designer
Median $45.6K
Business Development
$49K
Chief of Staff
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Data Analist
$29.3K
Human Resources
$100K
Marketing
$22.7K
Marketing Operations
$129K
Software Engineer
$5K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Havas is Marketing Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $129,350. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Havas is $47,318.

Andere Bronnen