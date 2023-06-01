Bedrijvenoverzicht
Harvest Partners
Werk je hier? Claim je bedrijf

Harvest Partners Salarissen

Het salarisbereik van Harvest Partners varieert van $89,445 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $241,200 voor een Copywriter aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Harvest Partners. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Copywriter
$241K
Personeelszaken
$166K
Management Consultant
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketing
$157K
Productmanager
$89.4K
Programmamanager
$159K
Recruiter
$159K
Software Engineer
$189K
UX Onderzoeker
$148K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Harvest Partners is Copywriter at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $241,200. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Harvest Partners is $158,790.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Harvest Partners

Gerelateerde bedrijven

  • Coinbase
  • Pinterest
  • SoFi
  • Intuit
  • Dropbox
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen