Harvard University
Harvard University Research Associate Salarissen

Het mediane Research Associate vergoedinspakket in United States bij Harvard University bedraagt in totaal $66K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Harvard University's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Harvard University
Research Associate
Boston
Totaal per jaar
$66K
Niveau
hidden
Basissalaris
$66K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Harvard University?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Research Associate bij Harvard University in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $70,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Harvard University voor de Research Associate functie in United States is $66,000.

Andere Bronnen

