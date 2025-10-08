Bedrijvengids
Happiest Minds
Happiest Minds Data Engineer Salarissen

Het mediane Data Engineer vergoedinspakket in India bij Happiest Minds bedraagt in totaal ₹830K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Happiest Minds's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Mediaan Pakket
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Totaal per jaar
₹830K
Niveau
C2
Basissalaris
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Happiest Minds?

₹13.98M

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Engineer bij Happiest Minds in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,905,978. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Happiest Minds voor de Data Engineer functie in India is ₹829,664.

Andere Bronnen