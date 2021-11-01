Bedrijvengids
H-E-B Salarissen

H-E-B's salaris varieert van $36,400 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $235,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van H-E-B. Laatst bijgewerkt: 10/20/2025

Software Engineer
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Site Reliability Engineer

Customer Service
Median $36.4K
Product Designer
Median $89K

Product Manager
Median $140K
Software Engineering Manager
Median $235K
UX Researcher
Median $99K
Business Analist
Median $80.3K
Data Analist
$128K
Data Scientist
Median $163K
Grafisch Designer
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Recruiter
$121K
Sales
$63.9K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij H-E-B is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $235,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij H-E-B is $124,773.

