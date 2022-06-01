Bedrijvengids
GXO
GXO Salarissen

GXO's salaris varieert van $10,322 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $419,588 voor een Business Operations aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GXO. Laatst bijgewerkt: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Business Operations
$420K
Business Analist
$60.7K
Business Development
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Data Analist
$10.3K
Data Scientist
$68.6K
Financieel Analist
$126K
Informatietechnoloog (IT)
$44.6K
Management Consultant
$90.5K
Werktuigbouwkundige
$94.5K
Product Manager
$119K
Programma Manager
$126K
Software Engineer
$99.5K
Software Engineering Manager
$139K
Technisch Programma Manager
$119K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij GXO is Business Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $419,588. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij GXO is $97,180.

Andere Bronnen

