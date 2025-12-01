Bedrijvengids
De gemiddelde Cybersecurity Analist totale vergoeding bij Gusto varieert van $134K tot $187K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Gusto's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$145K - $169K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$134K$145K$169K$187K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
Options

Bij Gusto zijn Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (1.67% maandelijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (1.67% maandelijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (1.67% maandelijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (1.67% maandelijks)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Gusto zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Cybersecurity Analist bij Gusto ligt op een jaarlijkse totale beloning van $187,425. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Gusto voor de Cybersecurity Analist functie is $133,875.

Andere Bronnen

