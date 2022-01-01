Bedrijvengids
Guidewire Software
Guidewire Software Salarissen

Guidewire Software's salaris varieert van $16,768 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $371,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant.

Don't get lowballed
Software Engineer
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $256K
Software Engineering Manager
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Solution Architect
Median $230K

Data Architect

Recruiter
Median $122K
Sales
Median $313K
Technisch Programma Manager
Median $204K
Accountant
$263K
Data Analist
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
People Operations
$277K
Product Designer
$193K
Product Manager
$137K
Programma Manager
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

24%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Guidewire Software zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 24% vest in het 4th-JR (6.00% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Guidewire Software is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $371,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Guidewire Software is $218,891.

