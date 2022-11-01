GSoft Salarissen

GSoft's salaris varieert van $66,689 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Ukraine aan de onderkant tot $107,236 voor een Product Manager in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GSoft . Laatst bijgewerkt: 11/23/2025