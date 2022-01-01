Bedrijvenoverzicht
GSK
GSK Salarissen

Het salarisbereik van GSK varieert van $6,733 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $392,700 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GSK. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $177K
Data Wetenschapper
Median $86.1K
Administratief Medewerker
$71.7K

Biomedische Ingenieur
$169K
Manager Bedrijfsoperaties
$28.8K
Business Analist
$28.2K
Besturingstechnicus
$91.3K
Klantenservice
$36.1K
Data Science Manager
$60.3K
Financieel Analist
$65.3K
Informatietechnoloog (IT)
$59.7K
Management Consultant
$114K
Marketing
$248K
Marketing Operaties
$75.9K
Product Designer
$55.4K
Productmanager
$60.5K
Programmamanager
$129K
Projectmanager
$393K
Recruiter
$80.6K
Regelgevende Zaken
$97.8K
Verkoop
$6.7K
Cyberbeveiligingsanalist
$105K
Software Engineering Manager
$86.1K
Solution Architect
$161K
Veelgestelde vragen

Il ruolo più pagato segnalato in GSK è Projectmanager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $392,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in GSK è di $83,329.

Overige bronnen