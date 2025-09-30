Grid Dynamics Software Engineer Salarissen in Warsaw Metropolitan Area

Software Engineer vergoeding in Warsaw Metropolitan Area bij Grid Dynamics varieert van PLN 83.2K per year voor T1 tot PLN 389K per year voor T4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Warsaw Metropolitan Area bedraagt in totaal PLN 305K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grid Dynamics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus T1 Junior Software Engineer ( Instapniveau ) PLN 83.2K PLN 83.2K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN 209K PLN 209K PLN 0 PLN 0 T3 Senior Software Engineer PLN 312K PLN 312K PLN 0 PLN 0 T4 Staff Software Engineer PLN 389K PLN 389K PLN 0 PLN 0

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij Grid Dynamics zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Grid Dynamics ?

