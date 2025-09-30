Bedrijvengids
Grid Dynamics
  Salarissen
  Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  India

Grid Dynamics Software Engineer Salarissen in India

Software Engineer vergoeding in India bij Grid Dynamics varieert van ₹1.15M per year voor T1 tot ₹2.87M per year voor T3. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.21M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grid Dynamics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Instapniveau)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Grid Dynamics zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Grid Dynamics in India sits at a yearly total compensation of ₹3,085,561. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Software Engineer role in India is ₹2,210,832.

Andere Bronnen