Software Engineer vergoeding in Armenia bij Grid Dynamics varieert van AMD 18.15M per year voor T2 tot AMD 25.76M per year voor T4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Armenia bedraagt in totaal AMD 20.77M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grid Dynamics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Grid Dynamics zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
