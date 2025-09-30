Bedrijvengids
Grid Dynamics
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Armenia

Grid Dynamics Software Engineer Salarissen in Armenia

Software Engineer vergoeding in Armenia bij Grid Dynamics varieert van AMD 18.15M per year voor T2 tot AMD 25.76M per year voor T4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Armenia bedraagt in totaal AMD 20.77M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grid Dynamics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Instapniveau)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
AMD 61.55M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Grid Dynamics zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Grid Dynamics in Armenia ligt op een jaarlijkse totale beloning van AMD 25,755,347. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Grid Dynamics voor de Software Engineer functie in Armenia is AMD 20,773,854.

