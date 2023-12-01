Greenphire Salarissen

Greenphire's salaris varieert van $101,490 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager aan de onderkant tot $136,178 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Greenphire . Laatst bijgewerkt: 9/9/2025