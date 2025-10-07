Bedrijvengids
Greenhouse Software
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • New York City Area

Greenhouse Software Full-Stack Software Engineer Salarissen in New York City Area

Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in New York City Area bij Greenhouse Software bedraagt in totaal $190K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Greenhouse Software's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Mediaan Pakket
company icon
Greenhouse Software
Software Engineer
Oklahoma City, OK
Totaal per jaar
$190K
Niveau
Senior II
Basissalaris
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Greenhouse Software?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Greenhouse Software in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $242,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Greenhouse Software voor de Full-Stack Software Engineer functie in New York City Area is $174,500.

Andere Bronnen