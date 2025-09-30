Bedrijvengids
Grant Thornton Accountant Salarissen in Greater Los Angeles Area

Het mediane Accountant vergoedinspakket in Greater Los Angeles Area bij Grant Thornton bedraagt in totaal $86.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grant Thornton's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Totaal per jaar
$86.5K
Niveau
Senior Associate
Basissalaris
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Grant Thornton?

$160K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Accountant bij Grant Thornton in Greater Los Angeles Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $97,270. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Grant Thornton voor de Accountant functie in Greater Los Angeles Area is $86,500.

