Software Engineer vergoeding in United States bij Grainger varieert van $107K per year voor Software Engineer I tot $195K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $139K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grainger's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
